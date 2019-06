Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur Pkw-Maut ist der verantwortliche Minister Andreas Scheuer eigentlich ein Fall für die Anklagebank. Denn sowohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, wie auch zahlreiche andere Rechtsexperten nahmen das Ergebnis des EuGH vorweg. Doch Scheuer wusste es immer besser.

Es war ein Scheitern mit Ansage, doch der Minister zeigte sich beratungsresistent, beschimpfte sogar die Mitarbeiter des wissenschaftlichen Dienstes.

Dabei hätte dieser bayerische Vorzeige-Minister ohne wissenschaftliche Vorarbeit nicht mal seinen kleinen Doktortitel faken können.

Die “FAZ” verwies darauf, dass er mit seiner Prager Promotion in Deutschland ausschließlich in Bayern und Berlin zur Führung des Titels “Dr.” berechtigt sei – Scheuer hatte in Tschechien lediglich ein “kleines Doktorat” erworben. Zudem dokumentierte die Zeitung eine längere Textstelle, die Scheuer in seiner Arbeit offenbar aus einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung wörtlich übernommen hatte, ohne dies kenntlich zu machen. Überhaupt, so die “FAZ”, wirke Scheuers Schrift “wie eine Collage von Seminararbeiten, die gedanklich nur notdürftig verbunden sind”.