Die Große Koalition macht weiter wie bisher. Das ist keine Neuigkeit, sondern auch so erwartet worden. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hat nun die mögliche Abkehr von Union und SPD vom nationalen deutschen Klimaziel für 2020 scharf kritisiert und als ein großes Versagen vor der Realität bezeichnet. Sie sollte lieber vor der eigenen Haustür kehren.

Der Vorwurf an sich ist natürlich zutreffend. Sowohl Union als auch SPD haben in ihren Wahlaussagen festgehalten, dass sie das Klimaziel für 2020 einhalten wollen. Nun verhandeln beide miteinander und wie 2005 bei der Diskussion um die Mehrwertsteuer kommt etwas ganz anderes dabei heraus. Damals ergab 2 + 0 = 3. Heute bedeutet das unterschiedliche Festhalten an dem gleichen Ziel eben eine Verschiebung der Ziellinie um ein Jahrzehnt.

Doch nun zur Reaktion von Katrin Göring-Eckardt. Sie sagt im phoenix-Interview:

Die Grünen wiederum hätten bei den Sondierungen gezeigt, dass sie in der Lage seien, zu diesem Thema umsetzbare realistische Konzepte anzubieten. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Grünen haben sich vor allem an den Verhandlungstisch gekettet in der Absicht, bloß nicht als diejenigen zu gelten, die man hinterher für das Scheitern von Jamaika verantwortlich macht.

Dafür haben die Grünen die Angriffe des CSU-Kettenhundes Dobrindt mehr oder weniger ertragen und nach und nach, sogar bis zur Akzeptanz eines atmenden Rahmens in der Flüchtlingspolitik auch sämtliche Positionen geräumt. Das wird immer wieder vergessen. Sehr schnell und damit auch als erstes trennten sich die Grünen aber von ihren finanzpolitischen Vorstellungen. Ein Bekenntnis zur „Schwarzen Null“ und der Schuldenbremse sowie das Zugeständnis, keinerlei zusätzliche Substanzsteuern einführen zu wollen, war als Kompromisslinie schon nach der ersten Nacht verkündet. Der Satz oben müsste auf die Grünen gemünzt daher eigentlich so lauten:

Die erste Nachricht, die wir von den Verhandlungen einer Jamaika Koalition bekommen, ist: Man wischt mal eben die Überlegungen zu einer Vermögenssteuer beiseite. – Man schafft aber nicht die Armut ab. Deswegen ist das ein großes Versagen vor der Realität.

Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung, dafür stehen auch die Grünen und vor allem Katrin Göring-Eckardt, die ihre Ablehnung, Christoph Butterwegge als Präsidentschaftskandidaten gegen Frank-Walter Steinmeier zu unterstützen einmal so begründete:

Göring-Eckardt hat bis heute nicht verstanden, dass man Agenda-Steinmeier den Klotz nicht umzuhängen braucht, er trägt ihn freiwillig und das voller Stolz. Wie die NachDenkSeiten einschlägig dokumentierten (hier und hier), brüstete sich Steinmeier vor Arbeitgebern als Architekt der Reformpolitik. Er sagte unter anderem:

„Deshalb sage ich jetzt ohne Larmoyanz, und die Entscheidungen liegen ja zehn Jahre hinter uns, wenn Sie sich in gerechter Weise zurückerinnern, dann hat es aber die entscheidenden Steuersenkungen und zwar in einem Volumen von mehr als 60 Milliarden Euro unter einer sozialdemokratischen Regierung gegeben:

Mit der Senkung des Spitzensteuersatzes,

mit der Senkung des Eingangssteuersatzes,

mit der Senkung der Unternehmenssteuern.

Sie haben bis dahin Ihre Kapitalzinsen nach dem Einkommensteuergesetz bezahlt, und seit der Zeit nur noch für die Hälfte ungefähr versteuert nach dem Abgeltungssteuergesetz.

Das war damals immerhin sozialdemokratische Steuerpolitik und ich finde bis heute ist das nicht so ganz schlecht. (Beifall)

Ich habe mir das selbst noch einmal in Erinnerung gerufen, weil (…) ich den Eindruck hatte, Sie fühlen sich alle bei dem Unionsteil einer möglichen Großen Koalition besser aufgehoben als beim sozialdemokratischen Teil einer Großen Koalition. Deswegen erinnere ich natürlich nicht nur an die Steuerpolitik, für die wir Verantwortung getragen haben, sondern ich sage mal dabei, daß auch die Reform der Arbeitsverwaltung, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Aufhebung der Spaltung am Arbeitsmarkt, die Halbierung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung – auch das waren Entscheidungen, die wir damals getroffen und durchgesetzt haben, mit denen wir miteinander – nicht Sie alleine – unter ökonomischen Gesichtspunkten ganz gut leben – miteinander. Und deshalb sage ich Ihnen auch entgegen manchem Verdacht, von dem ich auch in Zeitungen dieser Tage lese: Nachdem wir das alles durchgerungen haben, uns haben beschimpfen lassen, auch Wahlen verloren haben dafür, müssen Sie sich jetzt nicht vorstellen, dass wir das, was ökonomischen Erfolg in dieser Republik begründet hat, nachträglich auf irrsinnige Weise in Frage stellen, sondern wir wissen, was das für Mühe gekostet hat, dieses Land aus mancher Unbeweglichkeit zu befreien. Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Rückabwicklung sinnvoll und gut wäre.

Ich will Ihnen nur sagen, wenn man an der einen oder anderen Stelle trotzdem … versucht etwas zu korrigieren, was im Blick auf die letzten zehn Jahre trotz Reform aus dem Ruder gelaufen ist, etwa bei der Leiharbeit oder bei der Entwicklung der Aufstockerei für den Niedrigstlöhner, wenn man das versucht zu korrigieren, dann sollte das auch in Ihrem Interesse, im Interesse von Arbeitgebern, liegen, weil eigentlich doch keiner ein Interesse daran haben kann – wie ich unterstelle mal, Sie auch nicht – dass Zustimmung und Akzeptanz zur Marktwirtschaft aufgrund solcher Fehlentwicklungen, die wir einfach laufen lassen, dass Akzeptanz der Marktwirtschaft auf diese Weise erodiert.“